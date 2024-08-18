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Одно из крупнейших в РФ издательств зафиксировало рост продаж иностранной литературы

Одно из крупнейших в РФ издательств зафиксировало рост продаж иностранной литературы

Крупнейшее по объему непериодических изданий в России издательство, группа АСТ по итогам первой половины 2024 года фиксирует рост доли зарубежных авторов художественной литературы в объеме продаж на 8,7%  по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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