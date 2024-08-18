Одно из крупнейших в РФ издательств зафиксировало рост продаж иностранной литературы

Крупнейшее по объему непериодических изданий в России издательство, группа АСТ по итогам первой половины 2024 года фиксирует рост доли зарубежных авторов художественной литературы в объеме продаж на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии