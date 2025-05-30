Посвятим сегодня день экономике. Самая большая рыба ловится в тёмной воде. Для недобросовестных перевозчиков очень удобным способом получения прибыли является перевозка льготников.
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Посвятим сегодня день экономике. Самая большая рыба ловится в тёмной воде. Для недобросовестных перевозчиков очень удобным способом получения прибыли является перевозка льготников.