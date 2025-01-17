Орбан призвал Евросоюз выбросить санкции в окно с приходом Трампа

С вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа странам Евросоюза нужно будет отказаться от санкций против России и «выбросить их из окна», считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии