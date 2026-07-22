Минобрнауки: приём заявлений на бюджетные места в вузы завершится 25 июля

Приём заявлений в российские вузы на бюджетные места завершится 25 июля, сообщили в Минобрнауки. «Согласно действующим правилам, приём заявлений при поступлении на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля», — приводит РИА Новости сообщение министерства.