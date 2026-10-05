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Bloomberg: НАТО изучает стратегию «быстрой победы» в случае конфликта с Россией

Bloomberg: НАТО изучает стратегию «быстрой победы» в случае конфликта с Россией

В НАТО разрабатывают стратегию «быстрой победы» в случае потенциального конфликта с Россией. Соответствующий проект представит в Польше 12 октября Верховный главнокомандующий силами альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич, пишет агентство Bloomberg.

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