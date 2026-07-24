Собственное жилье становится недостижимым для миллионов людей — прогноз инвестора

Известный инвестор и финансовый аналитик Джереми Грентем заявил, что рынок недвижимости во многих странах достиг уровня, при котором собственное жилье становится практически недостижимым для молодых семей.
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