Мы давали вам все шансы, мы просили вас не доводить до греха... ﻿

Потап1956Жить нужно так, чтоб даже чёрт, видя тебя, бормотал: "Бля, опять он!" Почему так мягок Владимир Владимирович? Да и мягок ли он вообще? Запад, конечно, ведёт себя нагло, как никогда – но это же ведь напоказ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии