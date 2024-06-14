Мы давали вам все шансы, мы просили вас не доводить до греха... ﻿

Потап1956Жить нужно так, чтоб даже чёрт, видя тебя, бормотал: "Бля, опять он!" Почему так мягок Владимир Владимирович? Да и мягок ли он вообще? Запад, конечно, ведёт себя нагло, как никогда – но это же ведь напоказ.