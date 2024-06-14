БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 278 подписчиков

Мы давали вам все шансы, мы просили вас не доводить до греха... ﻿

Мы давали вам все шансы, мы просили вас не доводить до греха... ﻿

Потап1956Жить нужно так, чтоб даже чёрт, видя тебя, бормотал: "Бля, опять он!" Почему так мягок Владимир Владимирович? Да и мягок ли он вообще? Запад, конечно, ведёт себя нагло, как никогда – но это же ведь напоказ.

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