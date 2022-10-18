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Рогов назвал демилитаризацию ЗАЭС самоубийством

Рогов назвал демилитаризацию ЗАЭС самоубийством

Желание украинских властей вывести с территории Запорожской АЭС русских военных – это часть плана по штурму станции, заявил в интервью ТАСС член главного совета ВГА Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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