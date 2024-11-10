Мужчина оказался под завалами после удара беспилотника по жилому дому в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали жилой дом в Шебекино с помощью беспилотника. В результате удара под завалами оказался мужчина, сообщает в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
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