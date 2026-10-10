Переговоры Украины и США в Майами завершились досрочно

Встреча в Майами в штате Флорида с участием американских представителей, делегации Украины, представителей «евротройки» (ФРГ, Великобритания, Франция), а также представителей НАТО и Еврокомиссии, была завершена досрочно.
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