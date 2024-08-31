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Царьград

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18-летняя студентка из Перми арестована за связь с террористической группой

18-летняя студентка из Перми арестована за связь с террористической группой

Девушка свою вину отрицает и говорит, что просто подписалась на сайт организации.18-летняя студентка Пермского медицинского университета, Инга Морозова, арестована по подозрению в участии в террористической организации NS/WP Crew*.

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