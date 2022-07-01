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Певец Данко сообщил, что его дочь Агата находится в «абсолютно вегетативном состоянии» и улучшений не предвидится

Певец Данко сообщил, что его дочь Агата находится в «абсолютно вегетативном состоянии» и улучшений не предвидится

Знаменитый российский артист Данко в рамках разговора с журналистами в пятницу, 1 июля, рассказал, поддерживает ли он отношения с детьми, а также коснулся темы инвалидности своей дочери Агаты.

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