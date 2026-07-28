Путин утвердил стратегию развития кадетского образования в России

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в кадетском образовании. Новая стратегия объединит усилия различных ведомств, направленные на повышение престижа службы и защиту молодёжи от влияния недружественных стран.
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