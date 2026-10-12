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Царьград

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Казахстан к 2028 году увеличит экспорт масложирпрома до $1,5 млрд

Казахстан к 2028 году увеличит экспорт масложирпрома до $1,5 млрд

Министерство сельского хозяйства Казахстана рассчитывает увеличить экспортную выручку масложировой отрасли до $1,5 млрд к 2028 году, расширив мощности по рафинации растительных масел более чем вдвое.

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