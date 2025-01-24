МСРС и МАРА призвали обратить внимание на действия Молдавии к ПМР

Международные организации заявляют, что сложившаяся в Приднестровье ситуация обладает признаками гуманитарного кризиса, и призывают мировое сообщество обратить внимание на действия молдавских властей, которые, по их мнению, нарушают основные права и свободы населения региона.
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