Фюрер неонацистского режима Украины, её президент Владимир Зеленский за день до саммита НАТО в Вильнюсе занят тем, чем и должен заниматься лузер, которому на мероприятии ничего не светит.
Зеленский заранее компенсирует провалы
Комментарии
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ВМ
Василий Михайленко
Сраный фюлир!
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12 час.
essa5mailru Конкин
Трамп не вернется в белый дом... Они наглядно уже продемонстрировали, когда его оттуда изгоняли! А Руина получит на саммите, по максимуму, чтобы ткнуть этим "факелом в морду" России!
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11 час.
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