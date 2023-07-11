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Зеленский заранее компенсирует провалы

Зеленский заранее компенсирует провалы

Фюрер неонацистского режима Украины, её президент Владимир Зеленский за день до саммита НАТО в Вильнюсе занят тем, чем и должен заниматься лузер, которому на мероприятии ничего не светит.

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Комментарии
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ВМ
Василий Михайленко
Сраный фюлир!
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12 час.
essa5mailru Конкин
Трамп не вернется в белый дом... Они наглядно уже продемонстрировали, когда его оттуда изгоняли! А Руина получит на саммите, по максимуму, чтобы ткнуть этим &quot;факелом в морду&quot; России!
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11 час.

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