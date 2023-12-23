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В Казахстане отреагировали на стью WSJ о звонке Патрушева Токаеву

В Казахстане отреагировали на стью WSJ о звонке Патрушева Токаеву

США не удалось поссорить Владимира Путина с другом из КазахстанаНакануне американское издание Wall Street Journal опубликовала материал, в котором журналисты выдвинул свою версию провального мятежа ЧВК "Вагнер" в июне этого года, когда её бойцы на танках вошли в Ростов-на-Дону, блокировав здание, где находится штаб спецоперации.

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