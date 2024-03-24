Роль Киева в теракте "Крокуса" доказана. Русские отбили Красное и идут на Богдановку. Украина вздрогнула от ударов ВКС: Горячая сводка СВО

Фото: mil.ruСегодня 55K прочитали Минувшие сутки оказались насыщенными на сведения, связанные с боевыми действиями на Украине, несмотря на то что основное внимание общественности было связано с терактом в "Крокус Сити Холле".
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