Из-за новой развязки в Новосибирске исчезнет популярный транспортный коридор

Площади Труда и Энергетиков, несмотря на все ухищрения, могут потерять в популярности у водителей.Дорожное движение в левобережной части Новосибирска может навсегда измениться из-за строительства развязки, входящей в комплекс сооружений четвёртого моста через Обь.
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