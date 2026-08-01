Владимир Бортко объяснил, почему решил снять фильм о Сталине спустя 15 лет

Режиссер Бортко заявил, что сценарий фильма «Сталин» не менялся с 2011 года Режиссер Владимир Бортко в интервью информационной службе «Вести» рассказал, почему вернулся к реализации исторической драмы «Сталин».
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