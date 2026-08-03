Группировка "Север" уничтожила за сутки 23 пункта управления БПЛА и 232 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили 23 пункта управления БПЛА, 166 беспилотников самолетного типа и 66 тяжелых коптеров, а также квадроциклы, микроавтобусы и роботизированные платформы ВСУ.
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