Трасс припомнили слова про ирландских «фермеров с репой» в связи с Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в 2019 году заявляла, что от Brexit практически никто кроме фермеров в Северной Ирландии не пострадает, написала бывшая британский дипломат Александра Холл Холл 19 мая на своей странице в Twitter.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в 2019 году заявляла, что от Brexit практически никто кроме фермеров в Северной Ирландии не пострадает, написала бывшая британский дипломат Александра Холл Холл 19 мая на своей странице в Twitter.
Свежие комментарии