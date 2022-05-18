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Трасс припомнили слова про ирландских «фермеров с репой» в связи с Brexit

Трасс припомнили слова про ирландских «фермеров с репой» в связи с Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в 2019 году заявляла, что от Brexit практически никто кроме фермеров в Северной Ирландии не пострадает, написала бывшая британский дипломат Александра Холл Холл 19 мая на своей странице в Twitter.

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