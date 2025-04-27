Страна и люди
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Страна и люди

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ВСУ расстреляли жителя села под Суджей при попытке забрать еду из дома

ВСУ расстреляли жителя села под Суджей при попытке забрать еду из дома

Следователи установили обстоятельства смерти жителя села Плехово Суджанского района, которого обнаружили с многочисленными огнестрельными ранениями и связанными руками.

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