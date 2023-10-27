Польскую туристку шокировало огромное количество россиян на египетском курорте, а в Дагестане за опасный дрифт задержали популярного автоблогера: что произошло, пока вы спали Названа дата нового заседания Совбеза ООН по Украине.
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