Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества

Глава региона посетил торжественный концерт, где вручил юбилейные награды ветеранам Губернатор Томенко на торжественном концерте / Telegram-канал губернатора Виктора Томенко Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.
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