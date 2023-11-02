Глава Дагестана после беспорядков ответил на призыв Хабиба Нурмагомедова

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал репост публикации Магомедова, чемпиона Европы по вольной борьбе, в которой Магомедов обратился к властям Дагестана, просив «не ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать» Глава Дагестана, Сергей Меликов, в ответ на слова Нурмагомедова о прощении, заявил, что участники массовых беспорядков, которые произошли в аэропорте Махачкалы, равны перед законом.