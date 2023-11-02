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Глава Дагестана после беспорядков ответил на призыв Хабиба Нурмагомедова

Глава Дагестана после беспорядков ответил на призыв Хабиба Нурмагомедова

Ранее чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал репост публикации Магомедова, чемпиона Европы по вольной борьбе, в которой Магомедов обратился к властям Дагестана, просив «не ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать» Глава Дагестана, Сергей Меликов, в ответ на слова Нурмагомедова о прощении, заявил, что участники массовых беспорядков, которые произошли в аэропорте Махачкалы, равны перед законом.

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Комментарии
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ВБ
Влад Бонд
хабиб, лучше борись, но не в политике!
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1 д.
ГМ
Георгий Михалев
На самотек спустят. Пару человек осудят, а из остальных банду соберут, чтобы была наготове.
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1 д.

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