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Стеф Карри хотя бы раз забрасывает из-за дуги в 200 матчах регулярки подряд

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в пятницу продолжил рекордную серию матчей в рамках регулярных чемпионатов, в которых он забрасывает хотя бы один 3-очковый.

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