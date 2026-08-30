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Авторадио

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Оптовая цена яиц в России выросла на 33% за год

Оптовая стоимость яиц в России на середину августа составила 60 рублей за десяток, увеличившись на 33% год к году.

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