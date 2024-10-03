Valve: GeForce RTX 3060 и Windows 10 стали самыми популярными в сентябре в Steam

Компания Valve опубликовала данные об оборудовании пользователей Steam за сентябрь 2024 года. Согласно исследованию, Windows 10 остается самой распространенной операционной системой среди пользователей Steam с долей 48,66%.
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