14 Кто же мы?

- Так почему же Вы тогда сказали, будто в настоящее мгновение вершится Божий суд? - И повторю сказанное.
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