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Щербакова о поездке в Китай: «Чувствовала себя как рок-звезда на гастролях»

В августе олимпийская чемпионка по фигурному катанию приезжала в Китай в качестве гостя на международную ледовую конференцию The Belt and Road и турнир The Chen Lu Cup.

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