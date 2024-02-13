Безумно. Маск возмутился ситуацией вокруг интервью Путина в США

Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus Вчера 1,2K прочитали "Приказ" президента США Джо Байдена ограничить показ интервью президента России Владимира Путина в Facebook* является безумием, возмутился в своей Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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