Как пополнить карту школьника с 1 января в Новосибирске – подробная инструкция

Привязать детскую банковскую карту платежной системы «Мир» к карте жителя, оставить старый проездной или купить карту «Тройка» – все три варианта будут работать во всех видах городского транспорта и давать право на скидку в 50%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии