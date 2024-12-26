ЦБ с 9 по 14 января начнет продавать валюту в размере 3,41 млрд рублей в день

Банк России с 9 января 2025 года возобновляет проведение регулярных операций в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, приостановленных с 28 ноября 2024 года, следует из сообщений регулятора.
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