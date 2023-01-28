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Евгений Свечников сделал передачу в матче с «Каролиной». У него 4+5 в 34 играх

Евгений Свечников сделал передачу в матче с «Каролиной». У него 4+5 в 34 играх

Форвард «Сан-Хосе» Евгений Свечников сделал голевую передачу в матче с «Каролиной» (4:5 ОТ). Россиянин набрал 9-е (4+5) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 34 игры.

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