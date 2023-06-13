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Элита готовит два варианта переворота против Путина — Кедми

Элита готовит два варианта переворота против Путина — Кедми

Вчера 11K прочитали Большая часть российской элиты до сих пор надеется на то, что всё происходящее в отношениях нашей страны с коллективным Западом является всего лишь временной флуктуацией и неким локальным и достаточно быстротечным недоразумением.

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