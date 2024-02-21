В Госдуме рассказали, запретят ли классическую литературу из-за пропаганды ЛГБТ*

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда и остальной классике по новым законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничего не угрожает.