В Госдуме рассказали, запретят ли классическую литературу из-за пропаганды ЛГБТ*

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда и остальной классике по новым законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничего не угрожает.
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