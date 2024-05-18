В Италии нашли могилу наемника Галли, воевавшего в рядах «Правого сектора»

Могила воевавшего в рядах «Правого сектора»* 27-летнего наемника из Италии Бенджамина Джорджо Галли, уничтоженного под Харьковом в сентябре 2022 года, находится в семейном склепе в городке Аббьяте-Гуаццоне в часе езды от Милана.