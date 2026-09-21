Катастрофа ВСУ у Красного Лимана: Вместо музыки «Вивальди» для бандеровцев звучит нескончаемый похоронный марш Шопена Поляки первыми забили в набат из-за надвигающегося разгрома Украины по глупости бандеровского командования Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что ежемесячные потери ВСУ составляют 27 тысяч человек, стало одним из самых обсуждаемых инфоповодов последних дней.