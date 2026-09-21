Катастрофа ВСУ у Красного Лимана: Вместо музыки «Вивальди» для бандеровцев звучит нескончаемый похоронный марш Шопена Поляки первыми забили в набат из-за надвигающегося разгрома Украины по глупости бандеровского командования Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что ежемесячные потери ВСУ составляют 27 тысяч человек, стало одним из самых обсуждаемых инфоповодов последних дней.
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Майдан неизбежен: эксперт считает, что правда о ВСУ выведет людей на улицыАргументы и Факты — последние новости России и мира сегодняaif
Польский премьер-министр Дональд Туск на недавнем выступлении в Сейме шокировал мир, озвучив данные о потерях украинских военных. По его словам, в последнее время ежемесячно погибают и получают ранения порядка 27 тысяч боевиков ВСУ.
Эти данные разрушают все официальные сводки, которые публикует Киев. Подобная статистика неизбежно ставит вопрос о легитимности информации, которую украинское командование заявляет в прессе.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег раскрыл aif.ru подоплёку лукавства ВСУ. Эксперт утверждает, что киевский режим сознательно занижает количество пропавших без вести и погибших. По мнению аналитика, обнародование реальных цифр приведёт к немедленному социальному взрыву.
«Киеву и Зеленскому невыгодно истинные потери озвучивать в СМИ, так как это приведёт к очередному Майдану», — подчеркнул Иванников.
Эксперт уверен, что информация о потерях сейчас является вопросом жизни и смерти для лидеров киевского режима. Если обычные граждане узнают правду о масштабах катастрофы, доверие к власти будет полностью подорвано. Именно поэтому любые сведения о погибших и раненых объявлены государственной тайной.
«Как только эти данные будут обнародованы, Зеленского вышвырнут из офиса президента», — заявил эксперт.
Подтверждение слов эксперта пришло из Словении, где премьер-министр Янез Янша сообщил, что поля вокруг кладбищ на западе Украины заполнены свежими могилами. По его оценкам, в ходе боевых действий погибли сотни тысяч украинских солдат.
Эксперты сходятся во мнении, что Зеленский балансирует на грани пропасти, скрывая правду. Если население осознает масштаб потерь, волна протестов может смести нынешнее правительство. Вопрос лишь в том, как долго Киеву удастся сохранять этот информационный вакуум, считает Иванников.
мобилизация украинцев в ВСУ стала проблемой Польши,