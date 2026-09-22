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Царьград

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В Шерловой Горе потушили пожар в жилом доме на 4 кв. м

В Шерловой Горе потушили пожар в жилом доме на 4 кв. м

В посёлке Шерловая Гора пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на площади 4 квадратных метра, возникшее в помещении с бытовыми вещами.

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