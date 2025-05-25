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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кордоба – лучший игрок сезона РПЛ по версии Спортса’‘. Агкацев – 2-й, Батраков – 3-й, Барко – 4-й, Мойзес – 5-й, Угальде – 12-й, Сперцян – 18-й, Дзюба – 19-й, Глушенков – 21-й

В список из 30 лучших игроков по версии Спортса’‘ вошли: 30. Луис Энрике, «Зенит»; 29. Андрей Мостовой, «Зенит»; 28.

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