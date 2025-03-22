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Царьград

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"Теперь ты не мой!". Обслуживание авто в неположенном месте выльется в кругленькую сумму

"Теперь ты не мой!". Обслуживание авто в неположенном месте выльется в кругленькую сумму

Теперь за мытьё машины на улице, во дворе дома, у реки или другого водоёма можно заработать административный штраф.

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