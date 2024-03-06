Политолог и бывший заместитель главы украинского территориального ведомства Георгий Тука поделился сведениями о том, что смена кадров в Вооружённых силах окажется причиной прихода к власти не имеющих нужных навыков и знаний ставленников руководителя киевского режима Владимира Зеленского.
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