В Бахчисарайском районе закрыли на карантин теплицу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В пределах Куйбышевского сельского поселения Бахчисарайского района на территории тепличного комплекса на общей площади 12 га установлена карантинная фитосанитарная зона.
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