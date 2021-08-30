Врач дал советы москвичам по подготовке детей к детсаду

Перед поступлением в детский сад ребенку заранее следует сделать все необходимые прививки, поскольку некоторые вакцины ставятся в несколько этапов и требуют больше времени, считает главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
Перед поступлением в детский сад ребенку заранее следует сделать все необходимые прививки, поскольку некоторые вакцины ставятся в несколько этапов и требуют больше времени, считает главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
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