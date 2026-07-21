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Царьград

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Пентагон сообщил о гибели американского солдата после атаки Ирана

Пентагон сообщил о гибели американского солдата после атаки Ирана

Центральное командование ВС США сообщило, что сержант Рамперсад, ранее считавшийся пропавшим без вести после атаки на авиабазу в Иордании 17 июля, теперь признан погибшим.

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