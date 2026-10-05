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Царьград

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Депутат Брыкин осудил траты бюджета на подарки для сирот

Депутат Брыкин осудил траты бюджета на подарки для сирот

Депутат Николай Брыкин критиковал использование 324,3 тыс. рублей из бюджета на подарки сиротам от Тюменской облдумы, предложив депутатам выделять средства из личных денег.

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