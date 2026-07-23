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Газета.ру

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МИД РФ: Лавров подтвердил готовность России к урегулированию конфликта

МИД РФ: Лавров подтвердил готовность России к урегулированию конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил готовность Москвы к урегулированию украинского конфликта и приверженность предложениям, выдвинутым на саммите в Анкоридже в 2025 году.

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