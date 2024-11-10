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  • Alex Nемо
    Нет, ну с этим никто не спорит, но Маск то тут причём?Маск назвал глупц...
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    Они действительно дураки!Маск назвал глупц...
  • Tatyana Fedotova
    Маску можно всёМаск назвал глупц...

Алиев: Баку и Ереван близки к окончательной договоренности по мирному договору

Алиев: Баку и Ереван близки к окончательной договоренности по мирному договору

Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора. Соответствующее заявление в ходе состоявшейся телефонной беседы с руководителем правительства Германии Олафом Шольцем сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, информирует ТАСС.

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