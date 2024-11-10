Алиев: Баку и Ереван близки к окончательной договоренности по мирному договору

Баку и Ереван близки к достижению окончательной договоренности по тексту мирного договора. Соответствующее заявление в ходе состоявшейся телефонной беседы с руководителем правительства Германии Олафом Шольцем сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев, информирует ТАСС.
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