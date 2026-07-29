Повреждённое ударом дрона украинское судно дрейфует в направлении Крыма Украинское судно, получившее повреждения в результате недавних уд.
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Повреждённое ударом дрона украинское судно дрейфует в направлении Крыма Украинское судно, получившее повреждения в результате недавних уд.
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